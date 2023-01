Moro: “Vocês ouviram Lula falar em combater a corrupção?”

Na manhã desta segunda-feira (2), o senador eleito Sergio Moro (União Brasil-PR) comentou, em publicação no Twitter os discursos de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a cerimônia de posse, que aconteceu neste domingo (1°). O nome do ex-juiz federal ficou entre os assuntos mais comentados da rede social.



“Não quero atrapalhar a festa, mas, em algum momento, vocês ouviram Lula falar em combater a corrupção nos seus discursos de ontem?”, escreveu ex-ministro da Justiça.



Sérgio Moro, um dos nomes mais conhecidos da Operação Lava Jato, foi o responsável por ter condenado Lula por corrupção.



Eis o “tuíte”

Não quero atrapalhar a festa, mas, em algum momento, vocês ouviram Lula falar em combater a corrupção nos seus discursos de ontem? — Sergio Moro (@SF_Moro) January 2, 2023