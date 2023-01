Alexandre de Moraes ordena prisão de Torres; PF cumpre buscas em residência

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, ordenou a prisão do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. A Polícia Federal cumpre, nesta terça-feira (10), busca e apreensão na residência de Torres, em Brasília. As informações são do Jornal O Globo.





O ex-ministro está com a família nos Estados Unidos.





Moraes suspeita que, quando estava na função de secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Torres tenha sido um dos responsáveis pela falha na segurança no dia dos protestos que ocorreram nos prédios dos Três Poderes.





Torres foi demitido do cargo de secretário de Segurança Pública por Ibaneis Rocha, que foi afastado do governo do Distrito Federal por 90 dias, conforme determinação de Moraes. Para o ministro, houve omissão das autoridades do DF.





