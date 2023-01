Enfim: ANAC homologa aeroporto de Sobral

Inaugurado apenas como faz de conta pelo então governador Camilo Santana (PT) o Aeroporto Regional de Sobral Luciano Arruda Coelho, situado na localidade Fazenda Mutuca, no distrito de Patriarca, a 25 km da sede, encontra-se ainda sem operar.





Mas a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), enfim homologou o novo aeroporto de Sobral no cadastro de aeroportos. A publicação da portaria que regulamenta o aeroporto foi publicada nesta terça-feira dia 10.





Dessa forma, o aeroporto de Sobral está legalmente reconhecido como área destinada a pouso, decolagem e movimentação de aeronaves.





A Azul Linhas Aéreas está negociando com o Governo do Estado a operação de voos no novo aeroporto de Sobral.





O Estado do Ceará investiu R$ 70 milhões para construir e equipar o aeroporto, além de oportunizar melhorias viárias, com a construção da CE-555, que homenageia a educadora sobralense Maria José Santos Ferreira Gomes, que se dedicou também às obras sociais. A rodovia, de 2,7 km, liga o aeroporto à CE-178, na altura do acesso ao distrito de Patriarca.





Instalado numa área de 180 hectares, o empreendimento conta com pista de pouso e decolagem de 1.800m de extensão por 30m de largura. Também possui estacionamento, pátio de aeronaves, pistas de taxiamento, balizamento noturno e um Terminal de Passageiros, com área construída de aproximadamente 2 mil m².





Via Sistema Paraíso