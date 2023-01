Amigos passam 48 horas seguidas em pastelaria

Três amigos de Belo Horizonte (MG) inventaram uma forma curiosa de se entreter durante as férias da faculdade. Juntos, os estudantes Lucas Chelala, Diogo Neiss e Eduardo Alvares de Oliveira pretendiam passar 48 horas seguidas dentro do Rei do Pastel, um dos points “queridinhos” da região da Savassi, em BH. E, acreitde, eles conseguiram! A proeza foi completada com sucesso na tarde desse sábado (14/1), diante de dezenas de pessoas no bar localizado na Savassi, em BH.





Durante o desafio, os participantes tiveram que cumprir algumas regras, como só sair para ir ao banheiro em locais próximos ao Rei do Pastel; experimentar todo o cardápio do estabelecimento e assinar uma lista de presença. Ao final do evento, essa lista somava impressionantes 1.002 nomes.





Os estudantes encabeçaram a ideia e se tornaram conhecidos nas redes sociais nas últimas semanas. O desafio foi aberto ao público e começou na quinta-feira (12/1), às 16h, no Rei do Pastel 1, que fica entre a avenida do Contorno e a rua Professor Moraes.





Os amigos divulgaram o desafio nas redes sociais e várias pessoas acharam um tanto curiosa a iniciativa. Por lá, alguns até se comprometeram a tentar bater o recorde junto com os três estudantes.





(A Voz de Santa Quiteria)