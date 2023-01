Três crianças e dois adultos na mesma moto se ferem em acidente no Ceará

Cinco pessoas da mesma família, incluindo três crianças, se feriram em um acidente na manhã deste domingo (15) em Juazeiro do Norte. Conforme testemunhas, um veículo fez uma ultrapassagem perigosa, assustando o motociclista. O condutor da moto perdeu o controle e colidiu em um muro, machucando a família.





"As crianças começaram a chorar, fizemos os primeiros socorros das crianças e chamamos o Samu. Eles fizeram toda a ação e levaram as crianças pra hospital. As crianças sofreram ferimentos nos braços", disse uma testemunha.





Conforme profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o motociclista estava "aparentemente alcoolizado" no momento do acidente.





As cinco pessoas na moto se feriram, sem gravidade. Conforme o Samu:

uma criança de um ano e dois meses sofreu arranhões e foi levada ao hospital Santo Antônio;

uma menina de quatro anos com dores abdominais e ferimento no rosto recebe atendimento em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA);

uma criança de sete anos sofreu ferimentos nas regiões lombar e abdominal e também foi atendida em uma UPA;

uma mulher de 23 anos sofreu hematomas e escoriações, atendida na UPA;

um adulto "aparentemente alcoolizado" recusou atendimento dos agentes do Samu.

A polícia também esteve no local e apurou informações sobre o acidente.





(A Voz de Santa Quiteria)