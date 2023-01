Bolsonaro recebe alta de hospital nos EUA

Na noite desta terça-feira (10), o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta do hospital em que estava internado em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. O ex-chefe do executivo do Brasil havia dado entrada no local, nesta segunda-feira (9), após sentir fortes dores abdominais.





“Essa já é a minha terceira internação por obstrução intestinal grave. Vim passar um tempo fora com a família. Mas não tive dias calmos. Primeiro, houve esse lamentável episódio ontem [atos em Brasília, no domingo] e depois essa minha internação no hospital”, disse Bolsonaro à CNN Brasil.





O ex-presidente já avalia antecipar sua volta ao Brasil. Ele chegou aos Estados Unidos no último dia 30 de dezembro.





