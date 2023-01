Deputada do PCdoB fala em “pegar em armas”

Durante o ato “pró-democracia” promovido por partidos de esquerda nesta segunda-feira (9) na Praça da Cinelândia, no Centro do Rio de Janeiro, a deputada estadual Enfermeira Rejane de Almeida (PCdoB) sugeriu “pegar em armas” contra “os fascistas”, se referindo aos participantes dos ataques aos Três Poderes realizado no último domingo (8).





– Se quiserem pegar em armas, nós vamos pegar em armas também – disse a parlamentar (…) Aqui tem homens e mulheres que não fogem da luta. Vamos ocupar as ruas e falar pra vocês: nós queremos o amor, mas se for com as armas, nós vamos lutar, companheiros. Golpistas não passarão – declarou.





Rejane não foi a única, em Santos, litoral paulista, a torcida organizada do time da cidade estava com uma faixa sugerindo dar “porrada” nos “fascistas”.





Apesar dessas mensagens ameaçadoras, os atos desta segunda foram chamados pela imprensa de “pró-democracia” e as falas não foram criticadas pelos grandes influenciadores ou parlamentares nas redes sociais.





(Pleno News)