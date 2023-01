Bolsonaro se manifesta sobre atos no DF e repudia fala de Lula

Na noite deste domingo (8), o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), se manifestou a respeito dos protestos que ocorreram em Brasília. Ele se pronunciou por meio das redes sociais.





Bolsonaro destacou que ao longo de seu mandato sempre esteve dentro das quatro linhas da Constituição respeitando e defendendo as leis.





– Manifestações pacíficas, na forma da lei, fazem parte da democracia. Contudo, depredações e invasões de prédios públicos como ocorridos no dia de hoje, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, fogem à regra. Ao longo do meu mandato, sempre estive dentro das quatro linhas da Constituição respeitando e defendendo as leis, a democracia, a transparência e a nossa sagrada liberdade.





Ele repudiou as acusações de Lula (PT).





– No mais, repudio as acusações, sem provas, a mim atribuídas por parte do atual chefe do executivo do Brasil.

(Pleno News)