Manifestante arranca e exibe a porta do armário de Moraes

Manifestante exibe como troféu a porta do armário onde é guardada a toga de Moraes.

Durante os atos extremos em Brasília neste domingo (8), onde manifestantes contrários ao processo eleitoral que deu vitória a Lula (PT) conseguiram furar o bloqueio policial e tomaram as dependências dos Três Poderes, a porta do armário onde é guardada a toga utilizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, foi arrancada.





Uma foto publicada nas redes sociais mostra um manifestante a exibindo com orgulho. A reação tem fundamento na discordância deste grupo acerca da postura de Moraes tanto como ministro do STF como na condição de presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A imparcialidade do ministro é questionada por grande parte dos brasileiros.





Para adentrar o STF, manifestantes quebraram vidraças da fachada do edifício e chegaram ao plenário do tribunal.





(Pleno News)