Lula decreta intervenção federal na Segurança do Distrito Federal

O presidente Lula acaba de anunciar a intervenção federal na Segurança do Distrito Federal. A medida fica em vigor até o dia 31 de janeiro deste ano. O responsável pela intervenção será Ricardo Garcia Cappelli, secretário-executivo do Ministério da Justiça.





Lula ainda criticou a atuação da Polícia Militar do DF, afirmando que houve incompetência ou má fé.