COVARDIA: Pai confessa ter matado filha de 5 anos após ela fazer xixi no chão

A Polícia Civil de Minas Gerais encontrou, em Monte Santo de Minas, a 495 km de Belo Horizonte, o corpo de uma menina de 5 anos, após o pai da criança confessar que a matou e revelar onde escondeu o corpo.





O suspeito, de 21 anos, entrou em contato com a polícia por meio de sua advogada, na última quinta-feira (12). Ele contou que após uma briga, saiu da casa da atual companheira e voltou para a própria casa, acompanhado da filha. Ele, que já estava nervoso com a situação, viu a filha fazer xixi no chão por duas vezes, sendo que, na terceira, para "corrigi-la", deu um soco na menina, que caiu no chão e bateu com a cabeça.





Ele alegou à polícia que achou que a criança havia apenas desmaiado, mas percebeu que ela não tinha sinais de vida e teria se desesperado. Ao constatar que a filha estava morta, o suspeito contou que a enrolou em um cobertor com outras roupas e a levou até a zona rural da cidade, onde escondeu o corpo próximo a um riacho, no interior de uma mata, local de difícil acesso.





O suspeito informou a localização exata aos policiais civis, e a equipe encontrou o corpo da criança, parcialmente queimado, em avançado estado de decomposição, abaixo de alguns galhos e folhas, utilizados pelo suspeito para escondê-lo.





O corpo da vítima foi encaminhado ao Posto de Perícias Integradas (PPI) na cidade de Passos, a 352 km da capital mineira. A Polícia Civil aguarda o resultado dos laudos para confirmar ou não a versão apresentada pelo suspeito. O homem, que possui antecedentes por tráfico de drogas, foi ouvido na delegacia, e a polícia já solicitou à Justiça o mandado de prisão do investigado.





(R7)