GRANJA/CE: Prefeita troca Carnaval pela construção de casas para famílias vulneráveis

A prefeita de Granja, Juliana Aldigueri (PDT), anunciou, nesta terça, o cancelamento das festividades de carnaval em prol de um projeto social que atenderá 120 famílias do município cuja situação é de vulnerabilidade social. Estima-se em R$ 2 milhões os recursos que deixarão de ir para a festa em virtude da pauta moradia, considerada prioritária para a cidade.





“Todos têm direito à diversão e lazer. Sobretudo após 2 anos de pandemia. No entanto entendemos que mais prioritário é o direito a uma moradia digna e a um lar. Infelizmente isso ainda não é possível para todos, mas aqui em Granja vamos buscar diminuir esse problema social”, explica Juliana.





Por conta disso, a Prefeitura encaminhou, em regime de urgência, à Câmara Municipal, a proposta que destina os recursos da festa do Carnaval para o programa “Um lote para sonhar, tijolo para começar”. A prefeitura irá doar o lote, o projeto e os respectivos tijolos e outros materiais para que, em regime de mutirão, e com a supervisão do corpo técnico da Prefeitura, comece a construção das 120 casas.





Granja decidiu abdicar da festa de carnaval, mas manterá as festividades da Semana do Município, que acontece durante o mês de junho, e o Granchitão, em julho, na sua IX edição, consolidado como o maior São João do Ceará.





