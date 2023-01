POLÍCIA CIVIL DE GRANJA EM AÇÃO!

Polícia Civil de Granja, cumpre mandado de prisão preventiva em desfavor de Francisco Geovane de Sousa Vieira, acusado de praticar um furto qualificado no Mercantil do Onofre na cidade de Granja.

Conforme depreende-se das peças informativas, no dia 20 de outubro de 2022, por volta das 23:45hrs, o infrator Francisco Geovane de Sousa Vieira, anoite e mediante destruição ou rompimento de obstáculos e escalada, teria adentrado ao Mercantil do Sr.Onofre e usando de uma tesoura pequena, abriu 5 caixas, dos 7 que existia e furtou uma quantia em dinheiro, equivalente a R$ 1.400 ( mil e quatrocentos reais).

Na época dos fatos, o infrator foi encontrado por volta de 12:50 hrs do dia 21/10/2022 e foi conduzido pelos Policiais Militares até a presença da Autoridade Policial, e que ante ao entendimento técnico jurídico, decidiu que o infrator não encontrava-se mais em estado flagrancial, haja vista o grande lapso temporal que ocorreu da situação, até a apresentação do infrator, sendo portanto, instaurado o Inquérito mediante Portaria em desfavor de Francisco Geovane de Sousa Silva, sendo ele réu confesso do crime.





Portanto, foi dado prosseguimento ao Inquérito Policial, e mediante elementos suficientes e devidamente fundamentado , a autoridade policial representou contra a prisão Preventiva do infrator, sendo o pedido deferido pela magistrada do 5° núcleo de custódia e inquérito em Sobral/CE.





Em razão disso, na tarde do dia 19.01.2023, os policiais civis da DPM de Granja, lograram êxito em capturar e prender o Sr. Francisco Geovane de Sousa Vieira em sua residência, localizada na cidade de Granja.