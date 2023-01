IBGE: Desemprego cai a 8,1% em novembro, o menor patamar em 7 anos

A taxa de desemprego no Brasil caiu a 8,1% no trimestre encerrado em novembro. O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira (19) no IBGE. Se trata do menor resultado desde o trimestre encerrado em abril de 2015, quando o IBGE também registrou 8,1% de desocupação.





O dado veio em linha às expectativas do mercado financeiro. Em relação ao trimestre anterior, encerrado em agosto, a taxa divulgada pelo IBGE representa um recuo de 0,9 ponto percentual (p.p); em relação ao mesmo período de 2021, de 3,5 p.p.





O contingente de pessoas ocupadas atingiu um novo recorde da série histórica iniciada em 2012, com aumento de 0,7% (ou mais 680 mil pessoas), para 99,7 milhões, em relação ao trimestre anterior.





Na comparação anual, a alta foi de 5%, com acréscimo de mais de 4,8 milhões de pessoas ocupadas.





Já a porcentagem de pessoas desocupadas recuou a 9,8% em relação ao trimestre anterior, com 8,7 milhões de pessoas.





A queda foi de 29,5% [menos 3,7 milhões de pessoas] na comparação anual — o menor contingente desde o trimestre encerrado em junho de 2015.





O número de pessoas com carteira de trabalho assinada avançou 2,3% no trimestre, totalizando 36,8 milhões de pessoas. No ano, a alta foi de 7,5%.





(Gazeta Brasil)