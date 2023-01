SOBRAL: Feirantes do Mercado são postos na rua

Os permissionários desocuparam os boxes antigos e acreditavam que nesta segunda-feira (23) começariam a trabalhar na estrutura prometida pela STDE, o que não aconteceu.

A reforma do Mercado Central de Sobral, Chagas Barreto, que teve início nessa quinta-feira (19), está causando dor de cabeça aos permissionários que trabalham na parte superior do equipamento, onde fica o setor de roupas e eletrônicos. De acordo com os feirantes a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Econômico (STDE), deu um prazo de três dias úteis para que eles retirassem toda a mercadoria dos boxes antigos, mas não preparou a estrutura no local onde eles ficarão até o fim das obras.





O espaço escolhido pela Prefeitura é o trecho da rua Desembargador Moreira da Rocha ao lado prédio do Mercado Central. No local foram instalados tendas, mas abaixo da estrutura nenhum dos boxes foi montado para que os permissionário possam trabalhar.





Aristides de Paulo, permissionário há mais de dez anos, disse que estão parados e a sensação é que todos estão desempregados. “A secretária (Sandra Arcanjo) disse que nesta segunda-feira (23) os boxes estariam tudo pronto e cheguei agora pela manhã e não tem anda. Não sabemos o que fazer. No prédio só estão os fiscais da Prefeitura e eles falam que ela não passa nada para eles. Deram a ordem que desmontássemos os boxes até quarta-feira (25). Estamos sem trabalhar porque não temos estrutura”.





O presidente da Associação do Mercado Central, Chagas Barreto, João Humberto, disse que o combinado é que todos começariam a trabalhar nesta segunda-feira. “Desocupamos os boxes e hoje viemos já com o intuito de começar a trabalhar na rua Desembargador Moreira da Rocha, mas o prometido não foi cumprido, não tem nenhuma barraca montada lá para trabalharmos. A associação vai procurar a secretária para ela dá uma posição porque somos pais de família e precisamos trabalhar. Cumprimos com a nossa palavra de desocupar os boxes e a STDE não cumpriu com a dela.”





O Portal Paraíso procurou a direção do mercado para falar sobre o caso, mas recebeu a informação de que ninguém tem autorização para falar.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso