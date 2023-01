Feto humano é encontrado morto em caixa de sapato em Fortaleza/CE

Um feto humano foi encontrado morto dentro de uma caixa de sapato em uma rua do residencial Cidade Jardim I, localizado no bairro José Walter, em Fortaleza.





O achado foi feito na manhã deste domingo, 22. Não há informações sobre quem teria deixado o feto no local.





A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) classificou o caso como "morte suspeita".





O 34º Distrito Policial (34º DP) investiga o caso. "Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e estiveram no local", também informou a SSPDS.





(O Povo)