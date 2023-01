Homem é preso em Varjota após invadir destacamento e atirar contra policial militar

Um homem foi preso na madrugada desta quinta-feira (05/01), após abrir fogo contra o destacamento policial de Varjota e ferir um policial militar.





A guarnição com um sargento e um cabo retornava de patrulha pelas ruas da cidade e iria se recolher no local, quando foi surpreendida por José Lucas Mesquita Alvez, 31, que passou a efetuar disparos e acertou um deles no ombro direito do PM.





Rapidamente, ele solicitou apoio via rádio, de que a situação estava complicada e chegaram reforços do POG, Força Tática, Raio e COTAR, que conseguiram abordar o acusado. Ele já responde por roubo e porte ilegal de arma e além do revólver, também foram encontradas com ele mais duas facas.





Em depoimento, bastante agitado e com falas desconexas, Lucas disse que estava fugindo de dois desafetos e acabou atirando na Polícia achando que fosse na dupla que queria lhe matar, porém não se sabe ao certo se tal versão procede. Há informações de que esta é a quarta vez que o suspeito invade o local.





O cabo alvejado foi encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral, onde segue internado, porém não corre risco de morte.





