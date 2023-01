Mulher é morta a facadas no interior do Ceará; companheiro foi preso em flagrante suspeito do crime

Mais uma mulher foi vítima de violência no Ceará. Um homem de 43 anos foi preso em flagrante suspeito de matar a própria companheira, uma mulher de 52 anos, em São João do Jaguaribe, no interior do estado. O suspeito foi capturado na manhã desta quarta-feira (4), horas após o crime. Esta é a sexta mulher assassinada no Ceará em apenas quatro dias.





A vítima foi morta com golpes de faca provocados por um objeto perfurocortante em um imóvel da região. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o homem suspeito de cometer o crime foi capturado por equipes da Polícia Militar do Ceará e conduzido, em seguida, à Delegacia Municipal de São João do Jaguaribe.





O suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de feminicídio.





Fonte: G1