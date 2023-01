Homem mais rico do Brasil, perde US$ 329 milhões em um dia com ações da Americanas

O economista e empresário Jorge Paulo Lemann, pessoa mais rica do Brasil na atualidade, segundo o ranking de bilionários da Forbes, perdeu US$ 329 milhões — o equivalente a R$ 1,68 bilhão nesta quinta-feira (12), como consequência da forte queda das ações da Americanas no último pregão da bolsa.





Ontem, os papéis da varejista despencaram 77% após a renúncia do CEO da empresa, Sérgio Rial apenas 10 dias depois de assumir o cargo, em razão da descoberta de um rombo contábil de R$ 20 bilhões nos balanços da companhia.





Jorge Paulo Lemann é cofundador do grupo 3G Capital, companhia que gere grandes marcas brasileiras e internacionais dos mais variados setores. De acordo com dados da revista Forbes, esse brasileiro tem um patrimônio de 16 bilhões de dólares, encontrando-se na 133º posição dentre as pessoas mais ricas do mundo.





(Hora Brasília)