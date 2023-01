Poste pega fogo e incêndio é controlado por bombeiros no Bairro Meireles, em Fortaleza

Um poste de iluminação pública pegou fogo na Rua Antônio Augusto, no Bairro Meireles, área nobre de Fortaleza. O incêndio aconteceu neste domingo (15) e o Corpo de Bombeiros foi acionado por moradores, que ficaram assustados com as chamas.





Vídeos enviados ao g1 mostram o poste e várias fiações em chamas. Apesar do incêndio, ninguém ficou ferido.





Segundo os bombeiros, as equipes aguardaram a chegada de técnicos da Enel, empresa que fornece energia no Ceará, para que o fornecimento de energia fosse desligado. Em seguida, os bombeiros fizeram o resfriamento dos fios no poste.





(A Voz de Santa Quiteria)