Prefeita que prometeu que sairia se Lula ganhasse renuncia

Renúncia foi apresentada nesta terça-feira (3) à Câmara Municipal do município de Carlinda.

A prefeita do município de Carlinda-MT, Carmelinda Leal Martines Coelho (União Brasil), apresentou nesta terça-feira (3) à Câmara Municipal uma carta onde renuncia ao cargo.



A justificativa usada para abdicar do posto, segundo consta no documento, foi a volta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República.



“Minhas convicções políticas me colocaram na contramão da Administração que se inicia no dia 01/01/2023, pelo novo Presidente da República, e, por isso, não tenho forças para continuar dando o melhor de mim a frente do Poder Executivo Municipal,” disse a prefeita.



“Minhas lutas, incansáveis, duradouras e vitoriosas, poderão se tornar doloridas e dotadas de consequências prejudiciais a toda população, justamente pelo desalinhamento que nutro com o novo Presidente. Deste modo, com a mesma lucidez que me candidatei a Prefeita por 02 (duas) vezes, tomo a decisão de deixar o poder e o faço com tranquilidade”, completou.



De acordo com a Câmara Municipal, houve concordância para que a prefeita em exercício permaneça no cargo até 31 de janeiro, quando será substituída pelo seu vice, o Pastor Fernando Ribeiro (PSC).



CNN Brasil