Sargento da PM morre ao colidir moto em árvore em Russas/CE

O primeiro-sargento da Polícia Militar, Jarbas Ramos de Oliveira, 51 anos, morreu após colidir a motocicleta em uma árvore na Avenida Cônego Agostinho, no Centro da cidade de Russas, interior do Ceará, na madrugada desta terça-feira (10).





Conforme a Polícia Militar, uma composição da corporação foi acionada por volta das 2h30 para um acidente de trânsito. Quando os agentes chegaram o local, encontraram o policial caído ao lado da moto.





Uma ambulância do Samu foi chamada e os socorristas constataram o óbito do sargento. A Perícia Forense (Pefoce) também esteve na ocorrência e fez os primeiros levantamentos sobre o caso. A Polícia Militar divulgou uma nota de pesar pela morte do agente. "O Comando da Corporação se solidariza com a dor dos familiares e amigos, ao tempo em que coloca o aparato da Instituição à disposição."





O policial ingressou na Polícia Militar em 19 de fevereiro de 2001 e atualmente encontrava-se lotado na 1ª Companhia do 3º Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio).





