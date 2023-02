Criança de 5 anos é abandonada pelos pais em boca de fumo de Cuiabá

Uma criança de cinco anos foi resgatada de uma quitinete por policiais militares do 9º Batalhão, no sábado (18), em Cuiabá. No momento da ocorrência os pais não estavam no local, que funciona como uma boca de fumo.





A Polícia Militar foi acionada pela dona do imóvel, que acompanhou os agentes ao cômodo onde a criança se encontrava.





Durante uma varredura no ambiente, foram encontrados pelos policiais dentro da geladeira uma porção de maconha e, em outro cômodo, uma trouxa com várias substância de maconha, 30 pedrinhas de pasta base, uma balança de precisão, um rolo de plástico filme e a quantia de R$ 599,00 reais.





Os pais não foram localizados e a criança ficou sob a responsabilidade do Conselho Tutelar. Um boletim de ocorrência foi registrado.





Fonte: Folha do Estado