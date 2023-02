Governo Lula é um fracasso na internet

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) completa 50 dias de governo com o desafio de recuperar a mobilização digital vista na campanha, agora em torno de sua gestão. Um levantamento feito pela consultoria Bites, a pedido do GLOBO, aponta que as contas oficiais do presidente registraram pico de engajamento no dia da posse, em 1º de janeiro. O indicador voltou a subir com os atos de 8 de janeiro e se manteve em patamares mais baixos a partir de então.





Desde o início do governo, Lula fez cerca de 62 postagens por dia, se considerados Facebook, Twitter e Instagram. No período, o presidente alcançou, em média, 29,5 mil curtidas, comentários e compartilhamentos por publicação. Durante a campanha, entre 16 de agosto e 30 de outubro, esse número era mais de duas vezes maior, e chegou a 72,7 mil.





A título de comparação, a média atingida por Bolsonaro, além de maior, manteve-se praticamente a mesma da campanha: passou de 240,2 mil interações para 235,9 mil interações por postagem.





O Globo