Ford anuncia corte de 3.800 empregos

Nesta terça-feira (14), a montadora Ford anunciou que cortará 3.800 empregos na Europa nos próximos três anos para adotar uma estrutura “mais enxuta”, pois se concentra na produção de veículos elétricos.





A empresa planeja cortar 2.300 postos de trabalho no desenvolvimento e administração da produção na Alemanha, 1.300 no Reino Unido e 200 postos em outras partes da Europa. Ele disse que manterá cerca de 3.400 cargos de engenharia na Europa, focados no design e desenvolvimento de veículos, com a criação de serviços vinculados.A montadora disse que emprega aproximadamente 34.000 pessoas na Europa.





A revisão não afetará o objetivo da Ford de oferecer uma frota totalmente elétrica até 2035. A empresa espera que a produção de seu primeiro veículo elétrico de passageiros construído na Europa comece ainda este ano.





(Terra Brasil Notícias)