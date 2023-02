Países “amigos” de Lula devem cerca de R$ 5,3 bilhões ao BNDES

Juntos, Venezuela, Cuba e Moçambique passam de 1 bilhão de dólares em dívidas com a instituição brasileira.

Chamados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de “amigos” do Brasil, os três países que possuem dívidas com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) possuíam um débito que, somado, já passava de 1,04 bilhão de dólares (R$ 5,3 bilhões) até dezembro do último ano. A lista inclui notórios aliados de Lula: Venezuela, Cuba e Moçambique.





No topo do ranking está a Venezuela, que acumula uma dívida de 682 milhões de dólares (R$ 3,5 bilhões) com a instituição brasileira. Na sequência, aparece Cuba, com 237 milhões de dólares (R$ 1,22 bilhão) em débitos. Moçambique, o terceiro país da lista, soma 122 milhões de dólares (R$ 628 milhões) em valores devidos.





De acordo com o BNDES, a inadimplência dos devedores resulta no acionamento da chamada “estrutura de garantias”, que é composta, por exemplo, pelo Fundo de Garantia à Exportação (FGE), que é gerido pelo próprio banco. No total, o FGE já teve que ser usado para indenizar 1,006 bilhão de dólares (R$ 5,18 bilhões) em prestações atrasadas dos três países.





LULA GARANTE QUE PAÍSES VÃO PAGAR





No entanto, apesar das quantias vultosas, o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva garantiu, durante a posse do novo presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, nesta segunda-feira (6), que os devedores “certamente pagarão a dívida que têm com o BNDES” porque “são todos países amigos do Brasil”. Em sua fala, o petista culpou o governo anterior por não ter cobrado os valores.





– Países que não pagaram [as dívidas] é porque o ex-presidente [Jair Bolsonaro] resolveu cortar a relação internacional e para não cobrar e ficar nos acusando – disse Lula.





No entanto, esses países devem ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) desde 2018, quando o presidente era Michel Temer (MDB).





Em sua fala Lula ainda argumentou não ser verdade que a instituição emprestou dinheiro para nações com as quais ele, ou os governos do PT, tem afinidade, mas que financiou serviços de engenharia realizados por empresas brasileiras.





– O BNDES nunca deu dinheiro para países amigos do governo. O banco financiou serviço de engenharia de empresas brasileiras em nada menos que 15 países da América Latina e Caribe entre 1998 e 2017 – completou.





(Pleno News)