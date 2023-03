Aluno dá esponja de aço para professora negra no Dia da Mulher: “Machismo e racismo”

Um aluno do Centro de Ensino Médio (CEM) 9 de Ceilândia “presentou” uma professora negra, no Dia da Mulher, com uma esponja de aço. Sob risos dos colegas, ele entregou a sacola enquanto era filmado pelos estudantes de uma turma do terceiro ano. Outros alunos da escola relataram que a entrega da esponja para lavar louças era uma atitude conscientemente machista e racista contra a mulher negra.

No vídeo, a professora de português aparece constrangida. “Vou aceitar, porque tudo o que vem, volta”, disse ela. “Algumas pessoas viram ela chorando depois”, conta um estudante do CEM.





Segundo ele, o aluno que entregou a esponja chegou a brigar com outras pessoas que criticaram a atitude. “Ele começou a quebrar o pau, xingou todo mundo e chamou de ‘beta’ nojento”, relatou.





O termo “beta” é muito utilizado dentro de um universo de misoginia. Homens como Thiago Schutz, que viralizou com cortes de podcasts fazendo afirmações machistas sob a ótica de uma superioridade masculina, usam essas expressões. O “beta” seria o homem submisso à mulher.





“Alunas mulheres e negras ficaram muito ofendidas com aquilo. Quando eu e minha namorada soubemos, denunciamos para a direção”, disse o garoto que testemunhou a repercussão na escola. Em um áudio enviado a grupos de WhatsApp, o aluno que deu a esponja de aço para a professora chegou a ameaçar repetir a atitude com outras meninas.





“Não me testa, que eu vou te dar um ‘bombril’. Não me testa. Se você apelar, vai ficar ruim para ‘tu’.”





O caso ter ocorrido no Dia Internacional da Mulher chocou ainda mais a comunidade escolar. Em nota, a Secretaria de Educação disse que a direção da escola tem autonomia para conduzir o caso. A pasta informou ter recebido a denúncia nesta segunda-feira (13/3) e que vai se reunir com o estudante e com a professora “para demais esclarecimentos”.





“A pasta ressalta, ainda, que repudia qualquer tipo de preconceito e reforça o compromisso e empenho na busca por elementos que permitam o esclarecimento dos fatos, bem como o suporte aos envolvidos”.