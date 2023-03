Bolsonaro pede que deputados e senadores “foquem” na CPMI do 8 de janeiro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu para a sua base “focar na CPMI” dos atos do dia 8 de janeiro. O recado foi passado a deputados federais e senadores por ligação telefônica reproduzida pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Jair Bolsonaro segue nos Estados Unidos desde o fim do ano passado.





A mensagem foi transmitida, nesta sexta-feira (17), durante inauguração do diretório do PL em Niterói, Rio de Janeiro, que será comandado pelo deputado federal Carlos Jordy. Líderes e o presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto, compareceram ao evento e acompanharam o pedido de esforço concentrado, feito por viva-voz .





“Pessoal federal aí, deputados e senadores, vamos focar na CPMI porque a verdade vai nos libertar. Tenho certeza que nosso partido fará muito bonito ano que vem e mais bonito ainda em 2026”, disse Jair Bolsonaro.





A oposição ao governo Lula reuniu as assinaturas necessárias e protocolou, em 27 de fevereiro, um requerimento de abertura da comissão.





O documento tem, até agora, nomes de 194 deputados e 35 senadores e pede “a criação de Comissão Parlamentar Mista de Inquérito com a finalidade de investigar os atos de ação e omissão ocorridos no último dia 8 de janeiro nas Sedes dos Três Poderes da República, em Brasília”.





No início do mês, em Brasília, Valdemar Costa Neto, presidente do partido, descartou a possibilidade de acionar o Supremo Tribunal Federal (STF) caso a leitura do pedido de instalação da CPMI não fosse realizada no Senado.





“Nós vamos resolver esse problema no Senado com o Rodrigo [Pacheco]. O Rodrigo vai entender isso aí e vai querer respeitar essas assinaturas que são muito importantes; a gente esclarecer isso para todos os brasileiros”, afirmou.





Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, disse à CNN que se preenchidos os requisitos, o requerimento deve ser lido e instalada a Comissão.





Créditos: CNN Brasil