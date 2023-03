Noivos se arriscam na beira do penhasco para tirarem a ‘foto perfeita’; VEJA VÍDEO

Um casal norte-americano que se diz ‘ávido por aventuras’ decidiu posar para as tradicionais fotos após a cerimônia de casamento de uma forma inusitada e arriscada: à beira de um penhasco. O que ninguém que apenas veja as imagens nota é que há um pequeno truque que deixou tudo mais seguro do que parecia.





Ryan Myers, de 30 anos, e Skye, de 28, moram em Mountain Home, no estado do Arkansas (EUA). Quando decidiram se casar, planejaram realizar uma grande cerimônia, mas tiveram que mudar seus planos devido às restrições do coronavírus.





Assim, o ousado casal decidiu comemorar seu dia especial com uma sessão de fotos em Hawksbill Crag, um penhasco conhecido na trilha de Whitaker Point, em seu estado natal.





Veja o vídeo abaixo:

