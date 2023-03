Trump diz que deve ser preso na terça-feira e pede protestos

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (18) que acredita que será preso na próxima terça-feira (21) e pediu protestos contra isso. A declaração foi feita em uma postagem publicada no perfil do ex-chefe de Estado na Truth Social, rede social criada pelo grupo econômico de Trump.





Na publicação, Trump, referindo-se a si mesmo, disse que o “principal candidato republicano e ex-presidente dos Estados Unidos será preso na terça-feira da próxima semana”. O empresário não deu muitos detalhes sobre os motivos que resultariam na prisão dele.





– Proteste, traga nossa nação de volta – instou o ex-presidente.

De acordo com a CNN norte-americana, Trump reclamou em particular que acredita que só será indiciado porque acha que o promotor de Manhattan, Alvin Bragg, “o odeia”. Um porta-voz do ex-presidente disse que ele não recebeu uma notificação do escritório do promotor, mas que estava “destacando legitimamente sua inocência” na publicação.





Segundo a agência de notícias Reuters, promotores se reuniram na última quarta (15) para decidir se apresentam acusações contra Trump. O caso seria relacionado a um suposto suborno pago à atriz pornô Stormy Daniels, antes das eleições de 2016, para evitar que ela divulgasse um caso que ela diz que teve com Trump e que ele nega.





(Pleno News)