Ministro de Lula anuncia retorno do Mais Médicos, que “escravizou” médicos cubanos; Entenda

O ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Paulo Pimenta, usou as redes sociais na manhã deste sábado (18) para anunciar o retorno do programa Mais Médicos. Em publicação no Twitter, o petista afirmou a prioridade será para os médicos brasileiros.





Criado em 2013, durante o governo Dilma Rousseff, o programa ficou conhecido por contratar médicos estrangeiros, principalmente cubanos.





“O Mais Médicos está de volta! Na próxima segunda ocorre o lançamento do programa, que além de ampliar o número de profissionais na saúde, vai trabalhar para melhorar o SUS com investimentos para construção e reformas de Unidades Básicas, ampliando o atendimento no Brasil”, escreveu Paulo Pimenta.





Uma decisão da Justiça Federal em janeiro obrigou o governo federal a prorrogar os contratos de cerca de 1,7 mil médicos cubanos, que tiveram seu contrato rompido unilateralmente pelo governo em 2018.





Em fevereiro, o podcast Latitude, de O Antagonista, tratou da escravidão dos médicos cubanos. Os jornalistas Duda Teixeira e Rogério Ortega entrevistaram o médico cubano Francisco Rosabal, que veio ao Brasil em 2013 para trabalhar no programa Mais Médicos. Assista a seguir e entenda o problema da volta desse programa:





Fonte: O ANTAGONISTA