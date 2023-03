Cabaré comemora aniversário com “amor 0800” para o primeiro cliente que chegar e homem dorme na calçada

Uma polêmica promoção em um cabaré na cidade de Equador, no Rio Grande do Norte, causou alvoroço com grande repercussão nas redes sociais.





A dona do estabelecimento, que está comemorando seu aniversário, ofereceu uma mulher de graça para o primeiro homem que chegar ao local.





O resultado dessa promoção foi que um homem dormiu na calçada em frente ao comércio à espera da abertura do local. Promoção era para hoje, 25.





Créditos: Blog Jair Sampaio