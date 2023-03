DEPUTADO OSCAR RODRIGUES SOFRE QUEDA EM CALÇADA NA CIDADE DE TIANGUÁ/CE

Após o acidente, o parlamentar fez postagem em suas redes sociais e tranquilizou a todos, afirmando que estava bem.

O deputado estadual Oscar Rodrigues sofreu um acidente na noite desta sexta-feira, dia 24, em Tianguá. A informação foi divulgada pelo parlamentar nas suas redes sociais.





De acordo com a postagem, Oscar relata que estava andando nas “perigosas calçadas da cidade”, quando pisou em um desnível no piso, ocasionando uma queda da própria altura. O Deputado chegou a ser socorrido para o Hospital Maternidade São Camilo, onde realizou os primeiros procedimentos médicos no Pronto Atendimento do hospital. Em imagens divulgadas pelo Chanceler do grupo UNINTA, nas suas redes sociais, dá para perceber uma lesão na cabeça, na qual foi preciso ser realizado uma sutura no couro cabeludo.





Após o atendimento, o parlamentar fez questão de tranquilizar a todos e afirmou que estava bem e sem mais problemas. Oscar Rodrigues aproveitou para fazer uma alerta à prefeito da cidade para que cuide das calçadas do município, afim de que não venha acontecer mais acidentes como esse, com outras pessoas.





Após o susto, o parlamentar teve que cancelar toda a agenda que teria esse fim de semana e por recomendações médicas, permanece em casa descansando e se recuperando.





Leew Vasconcelos