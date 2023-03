Envolvido no plano contra Moro foi solto pelo STF em 2020

Um dos presos pela Polícia Federal na última quarta-feira (22) por envolvimento no plano para assassinar o senador Sérgio Moro (União-PR) foi solto em 2020 por decisão do então ministro do Supremo Tribunal Federal Marco Aurélio Mello, que agora está aposentado do cargo.





Valter Lima Nascimento, conhecido como Guinho, era condenado por tráfico de drogas, envolvendo o transporte de 400 quilos de cocaína em 2014. Em 2016, ele foi condenado em primeira instância a 20 anos e 5 meses de prisão em regime fechado. A Justiça determinou que Guinho não poderia recorrer da sentença em liberdade e determinou a prisão provisória.





Em 2018, Marco Aurélio soltou o criminoso alegando problemas de saúde e a possibilidade de contrair Covid-19. A decisão foi derrubada pela Primeira Turma do Supremo. Guinho é apontado como um dos principais nomes do PCC e é procurado pela polícia de São Paulo como um dos elos entre traficantes da América Latina e a facção.