Crise sem Fim: Dólar oficial na Argentina supera 200 pesos pela 1ª vez na história

O dólar oficial –regulado pelo governo argentino– superou 200 pesos no país pela 1ª vez na história. A moeda dos Estados Unidos se valorizou 14,4% em 2023 em relação à divisa da Argentina. O valor do dólar atingiu 202,1 pesos na 2ª feira (13.mar.2023).





O dólar oficial é disponível para poucos grupos da economia, como bancos, importadores de alguns bens industriais e exportadores que liquidam a venda no exterior. Já o “dólar blue”, ou paralelo, é uma taxa informal que é negociada em livre mercado na Argentina. Na prática, é bem mais caro. Custa 377 pesos. É 86,5% maior que o dólar oficial.





O câmbio é controlado no país. A Argentina tem uma política de restrição à compra de dólares. Poucos setores conseguem ter acesso ao dólar oficial do país.





Apesar de regulada, a cotação da moeda é um termômetro para demonstrar a piora na economia da Argentina. Diante da desvalorização do peso nos últimos anos, o país precisou criar vários segmentos de dólar para não prejudicar setores. A última variação foi anunciada na 4ª feira (8.mar.2023), o “dólar Malbec”.





Para recuperar a exportação do setor de vinhos, o governo criou uma taxa de câmbio nova para fomentar as vendas para o exterior.





Há, pelo menos, 15 tipos de taxas cambiais no país. Servem para impedir que alguns setores da economia sofram com a desvalorização do peso. Por exemplo, no ramo de eventos, o governo criou o dólar “Coldplay” para viabilizar que o setor de produção de espetáculos tenha acesso a uma moeda menos cara.





Outro termômetro é o CDS (Credit Default Swap) de 5 anos. Quanto maior a pontuação, maiores são os riscos de calote dos contratos de investimentos no país. Também conhecido como risco país, o indicador da Argentina marca mais de 1.000 pontos em março deste ano, contra 223 pontos do Brasil. Há 1 ano, eram 2.062 e 254 pontos, respectivamente.









CONTAS PÚBLICAS





Grande parte dessa situação econômica da Argentina é explicada pelas contas públicas do país, que tem um acordo de março de 2022 para obter um financiamento de US$ 44 bilhões com o FMI (Fundo Monetário Internacional). O dinheiro serve para ajustar o Orçamento do país.





Em contrapartida ao empréstimo, o país teria que melhorar a trajetória da dívida pública, enfrentar a alta da inflação, elevar as reservas cambiais e promover o crescimento. Começará a ser pago só em 2026, se estendendo até 2034.





A Argentina, porém, não está fazendo o dever de casa. O deficit primário nas contas públicas subiu 24,2% no ano passado em comparação com 2021. O rombo nominal –que inclui o pagamento dos juros da dívida– aumentou 45,6% no mesmo período, segundo o Ministério da Economia da Argentina.





Quase 67% da dívida é em moeda estrangeira. O estoque total de endividamento do país somou US$ 382,2 bilhões no 3º trimestre de 2022, o que representa 79,8% do PIB (Produto Interno Bruto). Deste percentual, 53,3 pontos percentuais não estão em peso argentino.





O nível elevado de influência do câmbio estrangeiro na dívida do país preocupa por causa do peso argentino, que está cada vez mais desvalorizado.





(Poder 360)