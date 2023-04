Casa da Mulher de Sobral vai priorizar 10% das vagas de emprego para mulheres vítimas de violência

A Casa da Mulher Cearense Maria José Santos Ferreira Gomes, em Sobral, no interior do Ceará, vai disponibilizar 10% das vagas do Sine/IDT às mulheres vítimas de violência. O Termo de Cooperação Técnica foi assinado na última quinta-feira (27).





A medida atende à Lei 14.542, sancionada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e publicada no mês de abril.





Com isso, o Ceará se torna o primeiro estado do país a determinar que mulheres em situação de violência doméstica ou familiar tenham prioridade no atendimento pelo Sine.





"Serão realizados acompanhamento e capacitação dos profissionais que atenderão as mulheres vítimas de violência dentro da Casa da Mulher Brasileira, em Fortaleza, e nas Casas da Mulher Cearense: em Sobral, Quixadá e Juazeiro do Norte. Possibilitar a independência financeira das mulheres é uma das maneiras de rompermos o ciclo da violência doméstica", publicou o governador Elmano de Freitas, em comemoração a medida.





(G1)