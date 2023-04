GRANJA-CE: COMERCIANTE É EXECUTADO A BALA DENTRO DE OFICINA NA LOCALIDADE DE PICADINHA, NO PARAZINHO

Durante a manhã deste domingo, 30 a polícia registrou um crime de execução a bala na localidade de Picadinha, distrito do Parazinho, em Granja. A vítima foi identificada como Francisco das Chagas da Rocha, 52 anos, um comerciante que residia na Rua Miguel Rodolfo, no Parazinho.





Segundo informações, por volta das 09h da manhã de domingo, o comerciante estava em uma oficina localizada ao lado de sua casa, quando foi surpreendido por um indivíduo que chegou sozinho, com o rosto encapuzado, invadiu o local e foi logo efetuando vários disparos contra ele. A vítima morreu ali mesmo e o acusado fugiu em uma moto preta.





As polícias militar e civil realizam diligências no sentido de capturar o assassino. Quanto a motivação, ainda não se sabe o que teria ocasionado o sinistro. Sabe-se também que a vítima tinha passagens pela polícia. Esse é o 3º homicídio registrado nesse ano no município de Granja.





(Camocim Polícia 24h)