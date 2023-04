Boa notícia! Capivara Filó é devolvida para Agenor Tupinambá

Quatro horas após muitos protestos, denúncias e espera, uma boa notícia: a Capivara Filó já está voltando para seu habitat natural, onde vivia com Agenor Tupinambá. A notícia foi dada pela deputada estadual Joana Darc, em live no Instagram, que também mostrou o animal sendo colocado em um transporte e entrando no carro.





Antes de conseguir a liberação da Filó, Joana Darc e sua equipe invadiram a área onde ela era mantida e mostrou que, na verdade, ela estava presa em uma jaula. Em seguida, a política conseguiu pegar a chave da porta e tentou abrir, mas foi impedida pela polícia e caiu no choro.





“Eles ganharam tempo para impedir nossa fiscalização e obstruir a Justiça. Nesse armário tinham vários medicamentos vencidos, a gente tem a prova e vai comparar o antes e o depois”, disse ela.





Após muito bate-boca, Filó foi, finalmente, liberada para retornar para casa. Na saída do Ibama, enquanto seguiam para o aeroporto, Joana Darc e Agenor Tupinambá pararam para falar com os manifestantes, que estavam com eles desde cedo:





“A Filó já está com a gente, já está no carro. Vamos levar ela imediatamente pro avião. Infelizmente, a gente teve a dificuldade, mas conseguiu resolver depois de 4 horas, o que é uma vergonha. A sentença era de cumprimento imediato, mas isso não foi feito”, voltou a denunciar a deputada.





Descumprimento da ordem judicial





Pouco antes da liberação, a deputada estadual Joana Darc está na porta do Ibama com Agenor desde às 8h da manhã deste domingo (30/4) aguardando a liberação do animal. Há poucos minutos, a política fez uma live denunciando que a instituição estaria enrolando para entregar a Filó, na tentativa de reverter a decisão da Justiça.





“A gente amanheceu muito feliz pra pegar a Filó imediatamente. E nós estamos desde 8h aqui, com a sentença, com a determinação judicial que é para ser imediata, e o Ibama está dificultando. Estamos tendo dificuldade pra pegar a Filó, eles não deixam a gente passar lá pro Cetas. Porque a gente tem que fazer duas coisas: pegar a Filó e fiscalizar pra ver se eles não mexeram nas provas que a gente tem desde onde, no absurdo que a gente viu aqui”, disparou ela.





Ela, então, continuou: “Simplesmente não estão cumprindo uma determinação judicial. Estão enrolando a gente e eu acho que estão fazendo isso para tentarem reverter de alguma forma”, denunciou, convocando os seguidores para protestar na página do Ibama, do presidente Lula e até da primeira-dama, Janja.





Joana Darc seguiu com suas queixas: “Estamos há três horas tentando pegar a Filó, estão fazendo a gente de palhaço. Paciência tem limite. A gente tem a sentença ao nosso lado e, simplesmente, eles não estão cumprindo. E isso é muito triste”, declarou ela, com o som dos protestos ao fundo.





“Se a gente tentar pegar a Filó, vão querer prender a gente. A Oficial de Justiça está aqui, já chamamos o delegado e eles estão enrolando a gente pra fazer alguma manobra. Tudo isso pra não entregar a Filó. Enquanto isso, ela está sofrendo, está estressada. Tão dificultando tudo na vida dessa bichinha”, denunciou.





A deputada revelou que três advogados estavam ajudando na tentativa de liberar a Filó. Um deles, sem se identificar, pediu para ela encerrar a live para que usasse o vídeo como prova ao solicitar a presença de um juiz.





“Aparentemente, o órgão está ganhando tempo , o que nós achamos é que, provavelmente, estejam tentando recorrer dessa decisão. Vou pedir agora pra deputada fazer um vídeo registrando a negatória que está ocorrendo aqui, pra que ela salve essa live rapidinho, que eu vou pedir a presença do juiz aqui pra que ele acompanhe o descumprimento da decisão“, solicitou.