Lula anuncia em cadeia nacional reajuste de R$ 18 no mínimo

O presidente Lula (PT) fez seu primeiro pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão, às 20h deste domingo (30), em celebração pelo Dia do Trabalho, comemorado nesta segunda-feira (1º). Na oportunidade, como de praxe, o petista criticou o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL), falou sobre o poder de compra da população, criticou a taxa de juros e anunciou o aumento de R$ 18 no salário mínimo.





– A partir de amanhã, o salário mínimo passa a valer R$ 1.320 reais para trabalhadores da ativa, aposentados e pensionistas. É um aumento pequeno, mas real, acima da inflação, pela primeira vez depois de seis anos – disse.





Ele prometeu encaminhar ao Congresso Nacional um projeto de lei para que esta conquista – de reajustar o salário mínimo acima da inflação – seja permanente.





Lula também anunciou o aumento da faixa de isenção do imposto de renda, que há oito anos estava em R$ 1.903 e, agora, será de R$ 2.640, ainda distante da isenção para quem ganha até R$ 5 mil, conforme prometido em campanha eleitoral e reafirmado neste discurso em rede nacional. Ele disse que fará até o fim de seu mandato.





Na conclusão, o petista enalteceu o Dia do Trabalho e garantiu que a classe trabalhadora voltará a ter conquistas.





Nesta segunda-feira, 1º de Maio, não apenas se comemora o Dia do Trabalho, mas 80 anos de Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).





(Pleno News)