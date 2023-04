Comerciante faz apelo à Prefeitura para que não retire seu trailer de praça

Após investir muito dinheiro na produção do equipamento, o comerciante se ver obrigado a retirar seu trailer da praça por ordem da Prefeitura de Sobral





A Praça Evangelina Saboia, situada no bairro Sinhá Saboia, tem sido um atrativo nas noites daquele bairro, o trailer do micro empresário Tarcisinho, tem como atração os artistas da cidade de Sobral. O trailer emprega oito pessoas diretamente, ao mesmo tempo em que há os empregos indiretos, são pessoas que aproveitam a movimentação nas atrações, e montam seus pula-pula, vendem algodão doce, pipoca, churros etc.





Tarcisinho fala do investimento que fez, foram muitos gastos, e que se tirar o trailer daquela praça fica inviável seu funcionamento, já que tem toda uma estrutura montada a fim de atender a clientela, aluguei uma casa aqui próximo onde funciona os freezers e é feito toda comida e tira gostos que são servidos naquele espaço, “Disse”.





A cantora Lidiane Cavalcante fala que o espaço sempre chama os cantores da terra, onde tem a possibilidade de mostrar todo seu talento, aqui é pras famílias, e com o bom atendimento as pessoas sempre retornam, Ressalta a cantora.





A situação do trailer de Tarcisinho é a mesma situação de outros micro empresários que tentam sobreviver numa época difícil e sem apoio por parte do poder público.





Por Nildo Nascimento / Sistema Paraís o