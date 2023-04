Mais de 8 mil pessoas morreram na fila do SUS aguardando cirurgia

Uma das prioridades da equipe de intervenção do Estado, será a regularização da fila de pacientes aguardando cirurgias na Capital, informou a interventora do Governo do Estado na Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, Danielle Carmona. A pressa em zerar essa fila, seriam os números divulgados nesta segunda-feira (10), onde apontam que 110 mil pessoas aguardavam por uma cirurgia eletiva ou de urgência e emergência em Cuiabá. Deste total, nove mil nomes foram retirados dessa lista após confirmação dos óbitos desses pacientes.





Agora que o antigo Pronto-Socorro de Cuiabá passa a ser mais uma unidade capacitada para a realização dessas cirurgias, há a expectativa de que a fila ande com mais celeridade.





Segundo a interventora, serão 8 cirurgias pediátricas por dia e 20 cirurgias para adultos por mês. Esse número, contudo, pode aumentar, na medida em que são feitos ajustes na estrutura disponível.





“Nosso foco aqui no Hospital Pronto Socorro é de uma demanda grande de cirurgias eletivas nas áreas de cirurgia geral e laqueadura, que tem ação civil desde 2014 com pacientes aguardando por cirurgias de hérnia, vesículas. Hoje nós já temos 18 pacientes internados, as cirurgias iniciaram às oito da manhã, inclusive com pacientes que aguardavam por isso desde 2019”, disse a interventora. Ela ainda explicou que nos próximos 12 dias serão realizados 292 procedimentos, todos de pacientes que aguardam na fila do SUS há quatro anos.





Os números apresentados, ainda mostram que 350 mil pacientes esperam para realizar exames e consultas especializadas. Contudo, já teve início o trabalho de cruzamento das informações para saber se esse número é real. A interventora explicou que, por ser a região com maior oferta de serviços, a Capital tem uma demanda muito grande de pacientes vindos do interior. “Existe uma pactuação entre os municípios, e Cuiabá recebe o recurso para atender essa população”.





“É um trabalho que não dá um resultado tão rápido, mas a nossa equipe já está trabalhando afim de que diminua o absenteísmo porque no momento em que entra em contato com esse paciente, como muitas vezes não conseguimos o contato, a equipe do call center já está trabalhando com isso e atualizando para aqueles que já realizaram”, finalizou.