LAMENTÁVEL: comerciantes do centro de Sobral reclamam de “lama podre” que escorre de Cemitério

São denúncias que partem de pessoas que residem e trabalham nas proximidades do Cemitério São José, que fica situado á rua Barão do Rio Branco, com Diogo Gomes, no centro da cidade de Sobral.





Comerciantes de Sobral que atuam nas proximidades do mercado publico denunciam o incomodo que vivem nos últimos dias com a presença de uma lama podre escorre de dentro do Cemitério São José. Os dejetos chegam a cruzar a rua Diogo Gomes nas proximidades do Mercado Central.





Dona Nara Lúcia, 32 anos, que é comerciante fala do mal cheiro que tem que suportar o dia todo, pois a lama desce por toda a rua, ela fala ainda da insatisfação de clientes, que sujam os pés, a comerciante diz que já ouviu de uma cliente, que não viria mais fazer compras ali por causa do fedor e daquela lama.

Comerciantes relatam que não aguentam mais o abandono por parte do poder público – Foto: Chico Nildo





Dona Fátima de Sousa, 55 anos, que mora nas proximidades, convive diariamente com estes transtornos, ela fala que sempre foi assim, porém, agora a situação piorou por conta do inverno. A senhora chama a atenção de algo grave, “que são os micróbios e bactérias que podem causar doenças e que as pessoas carregam ao pisar naquela lama, relata.





O senhor Luís Carlos, 46 anos, diz que trabalha ali há muitos anos e diz que faz muito tempo que está desse jeito. Luís afirma ainda que o poder público nunca fez nada para minimizar o sofrimento das pessoas que moram nessa área afetada pela lama que lava toda a rua.





O descontentamento é grande, tanto por parte dos moradores, quanto pelos comerciantes que são afetados diretamente com estas mazelas.





O Portal Paraíso entrou em contato com a prefeitura de Sobral, que é a responsável pela administração do equipamento, mas infelizmente não obtivemos nenhuma resposta.





Por Nildo Nascimento / Sistema Paraíso