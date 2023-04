Desmatamento da Amazônia aumenta 14% em março

O desmatamento da floresta amazônica aumentou 14% em relação ao mês de março do ano passado. Os dados da Agência de Pesquisa Espacial (Inpe) mostraram que 356 quilômetros quadrados foram desmatados.





O número é o terceiro maior para o mês desde o começo da série histórica em 2016. No ano passado foram registrados 312 Km² desmatados.





O presidente Lula prometeu em uma de suas pautas de campanha acabar com o desmatamento da Amazônia. Porém, essa promessa poderá ficar apenas no papel este ano.





O chefe do grupo ambiental local Observatório do Clima, Marcio Astrini, destacou que é “improvável uma queda do desmatamento em 2023”.





“Faltam apenas quatro meses para fechar os números finais do desmatamento. Isso significa que é improvável uma queda do desmatamento da Amazônia nas taxas finais em 2023. Na verdade, tem mais chances de aumentar”, disse Astrini.





O Brasil mede o desmatamento anual nos meses de Agosto a Julho.