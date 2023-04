O Açude Público Paulo Sarasate, mais conhecido como açude Araras, é um açude brasileiro localizado no município de Varjota, no estado do Ceará, a cerca de 250 km da cidade de Fortaleza. Está construído sobre o leito do rio Acaraú entre os municípios de Varjota, Pires Ferreira, Hidrolândia e Santa Quitéria.





Capacidade total: 859.533.000 m³.





