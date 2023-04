Escolas de cidade do Pará terão seguranças e detectores de metais

A cidade de Canaã dos Carajás, no Pará, anunciou que vai reforçar as medidas de segurança nas escolas. A iniciativa prevê o uso de detectores de metais, câmeras com monitoramento em tempo real e de reconhecimento facial, dois seguranças fixos em cada unidade de ensino e cercas elétricas nos muros. As escolas também terão psicólogos, para auxiliar na saúde mental dos estudantes. A prefeitura do município anunciou as novidades na terça-feira 11.





Hoje, Canaã dos Carajás tem 23 escolas. O reforço da segurança abrange toda a rede pública — tanto as escolas municipais como as estaduais. Entretanto, o poder público não autorizou, ao menos por enquanto, o uso de armas de fogo para os seguranças. Todas as escolas devem receber a instalação dos dispositivos de segurança em conjunto.





Segundo a prefeitura, não houve resistência da oposição contra as novas medidas de segurança. “O apelo pelo reforço da segurança foi uníssono entre vereadores e demais políticos”, informou a administração municipal.





A iniciativa faz parte do Programa Saúde na Escola, que atende os 15 mil alunos matriculados na rede municipal de ensino. Em 2022, por meio desse projeto, 997 estudantes foram encaminhados para tratamentos com psicólogos e psiquiatras.





“Aqui, não há nada concreto quanto aos ataques: só existem especulações”, disse a prefeita de Canaã dos Carajás, Josemira Gadelha (MDB). “Mas foi o suficiente para estarmos em alerta, com sobriedade e responsabilidade, agindo com celeridade. Nesta semana, o município já interceptou alguns indivíduos que queriam propagar terror. Não vamos admitir esse tipo de atitude na nossa cidade.”