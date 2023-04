Vazam fotos da autópsia de Marília Mendonça

Fotos da autópsia no corpo de Marília Mendonça vazaram nesta quinta-feira (13/4). A cantora, conhecida por ser a “Rainha da Sofrência”, faleceu em novembro de 2021, após um acidente aéreo na cidade de Piedade de Caratinga, em Minas Gerais.





A equipe da artista afirmou que já está atuando em relação ao caso. Neste momento, Robson Cunha, advogado de Marília Mendonça, está definindo quais medidas tomar mediante a divulgação das fotos.





Segundo a assessoria da cantora, a única certeza desse momento é que sua equipe vai tentar preservar ao máximo a imagem da cantora. “A gente suplica para que as pessoas não divulguem e não compartilhem esse conteúdo”, disse Silvia Colmenero.





Em nota, a equipe de Marília informou:





“Estamos todos chocados, só em imaginar a possibilidade de algo desta natureza existir, e de pessoas capazes de divulgar este tipo de conteúdo. Robson Cunha, advogado da cantora já está em contato com as autoridades e irá tomar as devidas medidas para punir os responsáveis. Por aqui não só estamos pedindo, mas suplicando para que não compartilhem este material. Temos certeza que todos fãs ou não fãs de Marília Mendonça querem nutrir a imagem do sorriso largo da cantora, de sua voz marcante e de sua figura única em carisma e autenticidade. Contamos com todos vocês para denunciar e não compartilhar o conteúdo”.