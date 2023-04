Totalmente fora da realidade dos brasileiros, Haddad diz que não conhece a Shein: “só compro na Amazon”; VEJA VÍDEO

Na China, sede de algumas das principais empresas de e-commerce que têm feito sucesso entre os brasileiros e obtido lucros com a atuação no país, como Shein, Shopee e a AliExpress, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad comparou as transações que passam ao largo da cobrança de impostos a crimes como contrabando e roubo de carga.





Ao ser indagado sobre o tema, Haddad deu uma resposta bastante curiosa. Disse que não conhece a Shein, uma das empresas de e-commerce chinesas que mais têm vendido no Brasil.





A declaração foi dada em meio à polêmica sobre taxação de compras em sites do exterior, onde a população mais humilde tem tido acesso a produtos com preços mais acessíveis.





Veja abaixo:

Totalmente fora da realidade dos brasileiros, Haddad diz que não conhece a Shein: “Só compro na Amazon” pic.twitter.com/1rm05qMPYu — Junior Melo TERRA🇧🇷🇮🇱 (@juniormelorn_) April 13, 2023