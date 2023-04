Ivo Gomes culpa construtora por “buraqueira” no bairro Belchior

São muitas as reclamações da buraqueira em muitas ruas do bairro Belchior, e o pior de tudo é que os moradores não sabem a quem recorrer.

Moradores do bairro Antônio Carlos Belchior reclamam do grande número de buracos em quase todas as ruas do loteamento, que foi construído pela construtora Mãe Rainha. Todo ano a situação se repete e piora cada vez mais por conta das chuvas que deixa a situação cada mais grave. Os moradores relatam que são verdadeiras crateras que abrem, tornando parte da via intransitável. O senhor Francisco, 46 anos, relatou a nossa reportagem que rasgou um pneu de seu carro, e ainda destacou que esse tipo de ocorrência é constante no bairro.

Um morador do bairro chegou a questionar ao prefeito Ivo Gomes durante uma live (caixa de perguntas) e fez um apelo ao Prefeito para o que o problema fosse resolvido. A resposta do chefe do Executivo sobralense, pasmem, foi que os moradores devessem cobrar da Construtora Mãe Rainha, que segundo o Prefeito, fez “um serviço ordinário”.





Com a resposta irônica e grosseira de Ivo Gomes, os moradores ficam sem saber a quem cobrar, já que segundo os moradores, a Construtora joga o problema para o poder público.

O Sistema Paraiso de Comunicação, através do programa Chama a Paraiso entrou em contato com o advogado Lintor Torquato e nos informou que segundo o que diz a lei, o Gestor do município é quem deve dar uma resposta plausível a população sobralense e não jogar o problema para a construtora e consequentemente deixar a população sem a solução do problema.





Lintor ainda fez questão de lembrar que o bairro Antônio Carlos Belchior, é um dos bairros que mais gera impostos, devidos ao alto número de imóveis que são construídos, além da compra e venda de lotes de terrenos, gerando assim impostos como ITBI e IPTU.





Fonte: Sistema Paraiso/Chico Nildo