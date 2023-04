Deputado Oscar Rodrigues solicita CNH popular para Sobral e outros municípios

Os municípios de Sobral, Santana do Acaraú, Forquilha, Tianguá, Viçosa do Ceará e Umirim estão na lista para receber nova edição do programa CNH Popular, conforme requerimentos do deputado Oscar Rodrigues, aprovados na Assembleia.





O programa CNH Popular, criado em 2009, é desenvolvido pelo Detran, que fornece a habilitação de motorista sem custos para pessoas de baixa renda. No caso da categoria A (motos), ainda oferece capacete.





• Para fazer jus ao benefício, o candidato deve portar os seguintes documentos:





• Identidade (RG);





• CPF;





• Comprovante de endereço ou declaração de residência;





• Declaração do Cras (se o interessado for beneficiário do programa Auxílio Brasil);





• Laudo médico com código CID (para pessoas com deficiência física);





• Declaração da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (para egressos do sistema prisional).





Para o deputado Oscar Rodrigues, o programa vai beneficiar muita gente com sua primeira habilitação. “Tanto a moto como o carro são usados hoje como fonte de renda. A CNH Popular ajuda a iniciar uma atividade econômica que dá dignidade às pessoas”. Para ele, é uma das formas de combater o desemprego.





O Detran vai divulgar o calendário de atendimento. Os interessados devem fazer sua inscrição na internet: www.detran.ce.gov.br