LAMENTÁVEL! A SAÚDE PÚBLICA DE SOBRAL ESTÁ "A DEUS DARÁ"!

A direção do Sindiodonto vem manifestar o repúdio da comunidade odontológica em relação à suspensão das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) Sanitarista Sérgio Arouca. Este CEO foi inaugurado no dia 17 de março de 2004, momento em que foi lançado o programa Brasil Sorridente, política de Saúde Bucal que tem como principal objetivo oferecer atenção odontológica especializada à população.





É importante destacar que toda a equipe foi demitida: dessa forma, vários profissionais foram prejudicados, assim como centenas de pacientes que tiveram seus tratamentos interrompidos.





Além disso, a entidade sindical tomou conhecimento que os dentistas trabalhavam sem carterira assinada e recebiam salários abaixo do valor do piso da categoria.





Mediante esse contexto, a direção do Sindiodonto alerta que medidas judiciais são cabíveis nesse caso e orienta que os cirurgiões-dentistas prejudicados procurem a assessoria jurídica da entidade para os devidos encaminhamentos.





É importante também que toda a categoria se conscientize e lute juntamente com as entidades pela realização de concurso público para atenção especializada para que possamos construir um SUS forte através da atuação de profissionais de carreira e valorizados!





Fonte- Sindiodonto